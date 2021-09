Virtus Bologna | tegola Abass | lesione al crociato per l’ala piccola azzurra

(Di lunedì 27 settembre 2021) Awudusi è sottoposto a esami strumentali per individuare le problematiche relative a un recente infortunio al ginocchio, ricevendo pessime notizie.al legamentoanteriore del ginocchio destro, come riportato dallaPallacanestrotramite i propri canali ufficiali; lungo stop in vista percomasca, costretta ai box e a un imminente intervento chirurgico sulla zona interessata dal guaio fisico. Dopo l’esordio vittorioso ed esaltante a Trento, prima giornata di Serie A1,per il team emiliano:non potrà sostenere concretamente la causa bolognese nei vari parquet d’Italia, perlomeno per un tempo indefinito. In processo il consueto iter di riabilitazione per il cestista della ...

