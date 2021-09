Vino Nobile di Montepulciano: al via la prima vendemmia delle “Pievi” (Di lunedì 27 settembre 2021) Cominciata la raccolta del Sangiovese, con un calo in linea con i dati regionali, ma qualità elevata. Il 2021 sarà ricordato nella storia a Montepulciano perché ufficialmente è il primo anno in cui si vendemmia anche per la nuova tipologia di Vino Nobile di Leggi su periodicodaily (Di lunedì 27 settembre 2021) Cominciata la raccolta del Sangiovese, con un calo in linea con i dati regionali, ma qualità elevata. Il 2021 sarà ricordato nella storia aperché ufficialmente è il primo anno in cui sianche per la nuova tipologia didi

E' cominciata con questo presupposto la vendemmia 2021 a Montepulciano (Siena) dove le aziende da questa annata potranno mettere in produzione la nuova tipologia di Vino nobile di Montepulciano.

Vino: Nobile di Montepulciano, prima vendemmia per 'Pieve' (ANSA) - MONTEPULCIANO (SIENA), 27 SET - Un vigneto di Sangiovese o complementari autoctoni che abbia superato i 15 anni di età, che faccia parte della proprietà aziendale, con una resa per ettaro anc ...

