Vino e cultura, il Mavv di Portici lancia due concorsi: aderiscono centinaia di giovani artisti e startup (Di martedì 28 settembre 2021) Si chiudono con successo di partecipazione, anche su scala internazionale, le iscrizioni al Wine Art Contest e il GreenPrix. I due concorsi lanciati dal Mavv, il Museo dell'Arte, del Vino e della Vite, sono dedicati all'arte, alla cultura, all'innovazione e alla sostenibilità della filiera del Vino, del wine&food, dell'enoturismo e dell'industria creativa. Sostenute, tra gli altri, dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, e dalla Regione Campania, le due iniziative sono volte a coinvolgere, valorizzare e promuovere i giovani talenti artistici e i neoimprenditori per l'innovazione della filiera del Vino. Presidente d'onore il ministro Stefano Patuanelli. Il Wine Art Contest, concorso di ...

