VIDEO | DYBALA AL JMEDICAL | la reazione dei tifosi!

Advertising

romeoagresti : L’uscita di #Dybala dal J Medical ????????@GoalItalia - GiovaAlbanese : J Medical: arriva #Dybala ed esce #Morata ?? #Juventus - GiovaAlbanese : #Dybala fuori dal J Medical, accolto dall'affetto dei tifosi presenti. #Juventus - iiitsukiii_0612 : RT @GiovaAlbanese: J Medical: arriva #Dybala ed esce #Morata ?? #Juventus - gabryjuve_89 : RT @romeoagresti: L’uscita di #Dybala dal J Medical ????????@GoalItalia -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO DYBALA

Paulosi è recato al J Medical per gli esami strumentali dopo l'infortunio accorso ieri: ecco le condizioni dell'argentino (Luca Fioretti inviato al J Medical) ...... per l'arbitro è rigore e sul dischetto, mancando, va Leonardo Bonucci che fa 2 - 0. La ... PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CAGLIARI/ Quote: l'importanza di Nahitan NandezJUVENTUS SAMPDORIA: IL ...Problema alla coscia destra per lo spagnolo, che dovrebbe aver limitato i danni, infortunio a quella sinistra per la Joya, le cui condizioni spaventano un po' di più, tra lacrime e prime sensazioni Du ...Ecco l’episodio tra l’attaccante bianconero e il portiere classe ’97 – VIDEO. Circola sui social un divertente siparietto tra Alvaro Morata ed Emil Audero, risalente al secondo tempo di Juve Sampdoria ...