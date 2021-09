Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2021 ore 15:30 (Di lunedì 27 settembre 2021) Viabilità DEL 27 SETTEMBRE 2021 ORE 15:20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E CASILINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ANCORA RALLENTAMENTI PER LAVORI IN CORSO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; SI RALLENTA INOLTRE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E GROTTAROSSA IN ENTRATA; TRAFFICO INTENSO INVECE SULLA CASSIA ALTEZZA TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA. SULLA CASILINA CODE TRA BORGHESIANA E RACCORDO ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI A Roma RIPRENDONO OGGI I LAVORI A PIAZZA BOLOGNA. FINO A MERCOLEDI DELLA PROSSIMA SETTIMANA, LE LINEE BUS SUBIRANNO DEVIAZIONI DI PERCORSO. DEVIATA ANCHE LA LINEA S08 DI ASTRAL SPA VERSO TERMINI. SOPPRESSA LA FERMATA 21 ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 settembre 2021)DEL 27 SETTEMBREORE 15:20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E CASILINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ANCORA RALLENTAMENTI PER LAVORI IN CORSO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; SI RALLENTA INOLTRE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E GROTTAROSSA IN ENTRATA; TRAFFICO INTENSO INVECE SULLA CASSIA ALTEZZA TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA. SULLA CASILINA CODE TRA BORGHESIANA E RACCORDO ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI ARIPRENDONO OGGI I LAVORI A PIAZZA BOLOGNA. FINO A MERCOLEDI DELLA PROSSIMA SETTIMANA, LE LINEE BUS SUBIRANNO DEVIAZIONI DI PERCORSO. DEVIATA ANCHE LA LINEA S08 DI ASTRAL SPA VERSO TERMINI. SOPPRESSA LA FERMATA 21 ...

Autostrade in tempo reale oggi 27 settembre 2021 - Notizie viabilità ... ultime notizie viabilità 11:36 - A14 Lanciano - Ortona. Coda di 2 km tra Lanciano e Ortona per ... Coda su Bivio A3/A1 Milano - Napoli provenendo da Napoli verso Roma per traffico intenso.. A3 Napoli - ...

