Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2021 ore 08:15 (Di lunedì 27 settembre 2021) Viabilità DEL 27 SETTEMBRE 2021 ORE 08:05 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. FORTI DISAGI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO È INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA. ANALOGA SITUAZIONE DI DISAGIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA L’ALLACCIO COL GRA E LA TANGENZIALE IN ENTRATA; TRAFFICO CONGESTIONATO PER LAVORI IN CORSO, SULLA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 DA TOR VERGATA ALL’ALLACCIO COL RACCORDO CON DIFFICOLTÀ D’IMMISSIONE SULLO STESSO. TRAFFICO INTENSO SULLA AURELIA TRA MALAGROTTA E IL BIVIO PER L’AURELIA ANTICA VERSO IL CENTRO; CODE ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA; SULLA FLAMINIA TRAFFICO BLOCCATO TRA LABARO E ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 settembre 2021)DEL 27 SETTEMBREORE 08:05 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. FORTI DISAGI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO È INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA. ANALOGA SITUAZIONE DI DISAGIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA L’ALLACCIO COL GRA E LA TANGENZIALE IN ENTRATA; TRAFFICO CONGESTIONATO PER LAVORI IN CORSO, SULLA DIRAMAZIONE-SUD DELL’A1 DA TOR VERGATA ALL’ALLACCIO COL RACCORDO CON DIFFICOLTÀ D’IMMISSIONE SULLO STESSO. TRAFFICO INTENSO SULLA AURELIA TRA MALAGROTTA E IL BIVIO PER L’AURELIA ANTICA VERSO IL CENTRO; CODE ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA; SULLA FLAMINIA TRAFFICO BLOCCATO TRA LABARO E ...

Advertising

romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Linee bus 23, 170, 669, 670, 791 e S15, forti ritardi per lavori e traffico molto intenso in… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via delle Capannelle, tra via Tuscolana e Ippodromo delle Capannelle - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via di Torrevecchia, tra via di Boccea e largo Millesimo. - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via del Quadraro, tra via Tuscolana e via Appia Nuova - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via Baldo Degli Ubaldi, tra via di Boccea e via Anastasio II -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 27 - 09 - 2021 ore 07:30 VIABILITÀ DEL 27 SETTEMBRE 2021 ORE 07:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ... TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA DIRAMAZIONE ROMA - SUD DELL'A1 DA TOR VERGATA ALL'ALLACCIO COL RACCORDO ...

Bolzano, via libera alla progettazione del sottopasso di via Roma BOLZANO . Può partire la progettazione della riorganizzazione della viabilità della zona di Bolzano Sud . Si tratta di una parte della cosiddetta mini tangenziale , con il sottopasso di via Roma e la ridefinizione della mobilità da via Einstein a via Grandi - via Roma,...

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2021 ore 11:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews DEL 27 SETTEMBRE 2021 ORE 07:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ... TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA DIRAMAZIONE- SUD DELL'A1 DA TOR VERGATA ALL'ALLACCIO COL RACCORDO ...BOLZANO . Può partire la progettazione della riorganizzazione delladella zona di Bolzano Sud . Si tratta di una parte della cosiddetta mini tangenziale , con il sottopasso di viae la ridefinizione della mobilità da via Einstein a via Grandi - via,...