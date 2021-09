Verso Juventus-Chelsea: il comunicato dei bianconeri (Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo la vittoria ai danni della Sampdoria, gli uomini di Max Allegri sono subito tornati al lavoro per preparare le prossime importanti sfide. Solo recupero per i giocatori impiegati ieri, mentre normale sessione di lavoro per tutti gli altri. I bianconeri infatti, saranno impegnati mercoledì sera nel big match contro il Chelsea, in una notte europea che promette grande spettacolo. Sabato invece, la Juventus affronterà all’Olimpico di Torino la squadra granata, nell’attesissimo derby della Mole. Come si legge nel comunicato ufficiale del club bianconero, sono arrivati gli esiti degli esami ai quali si sono sottoposti gli infortunati Dybala e Morata. Per lo spagnolo si tratta di una lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. La Joya invece, ha riportato una elongazione del muscolo ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo la vittoria ai danni della Sampdoria, gli uomini di Max Allegri sono subito tornati al lavoro per preparare le prossime importanti sfide. Solo recupero per i giocatori impiegati ieri, mentre normale sessione di lavoro per tutti gli altri. Iinfatti, saranno impegnati mercoledì sera nel big match contro il, in una notte europea che promette grande spettacolo. Sabato invece, laaffronterà all’Olimpico di Torino la squadra granata, nell’attesissimo derby della Mole. Come si legge nelufficiale del club bianconero, sono arrivati gli esiti degli esami ai quali si sono sottoposti gli infortunati Dybala e Morata. Per lo spagnolo si tratta di una lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. La Joya invece, ha riportato una elongazione del muscolo ...

