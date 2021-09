Versace x Fendi e Fendi x Versace: la sorpresa arriva alla fine della Fashion Week (Di lunedì 27 settembre 2021) Quando Fendi ha portato in passerella la sua collezione Primavera/Estate 2022, il primo giorno della Milano Fashion Week, non vi erano particolari indizi sull’arrivo di una seconda sfilata. Ancora meno, su una sfilata in collaborazione con un altro grande nome del lusso italiano: Versace. Una collaborazione inattesa e sorprendente, su cui tuttavia hanno iniziato a circolare i primi rumors sin dallo scorso luglio, quando Kim Kardashian West pubblicò una foto a Roma al fianco di Donatella Versace e Kim Jones, intitolandola semplicemente «Leggende». Delle voci di corridoio che si sono moltiplicato durante la settimana della moda milanese, quando alcuni ospiti hanno iniziato a ricevere il save-the-date per un evento speciale firmato Versace, solo due giorni dopo la sfilata per la Primavera/Estate 2022: da quel momento, numerose fonti hanno iniziato a suggerire l’arrivo imminente di una collezione esclusiva, in cui Donatella Versace avrebbe lavorato a «sei mani» con Silvia Venturini Fendi e Kim Jones. Dei suggerimenti che hanno colto nel segno. Leggi su vanityfair (Di lunedì 27 settembre 2021) Quando Fendi ha portato in passerella la sua collezione Primavera/Estate 2022, il primo giorno della Milano Fashion Week, non vi erano particolari indizi sull’arrivo di una seconda sfilata. Ancora meno, su una sfilata in collaborazione con un altro grande nome del lusso italiano: Versace. Una collaborazione inattesa e sorprendente, su cui tuttavia hanno iniziato a circolare i primi rumors sin dallo scorso luglio, quando Kim Kardashian West pubblicò una foto a Roma al fianco di Donatella Versace e Kim Jones, intitolandola semplicemente «Leggende». Delle voci di corridoio che si sono moltiplicato durante la settimana della moda milanese, quando alcuni ospiti hanno iniziato a ricevere il save-the-date per un evento speciale firmato Versace, solo due giorni dopo la sfilata per la Primavera/Estate 2022: da quel momento, numerose fonti hanno iniziato a suggerire l’arrivo imminente di una collezione esclusiva, in cui Donatella Versace avrebbe lavorato a «sei mani» con Silvia Venturini Fendi e Kim Jones. Dei suggerimenti che hanno colto nel segno.

