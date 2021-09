Verissimo, Diletta Leotta parla della rottura con Can Yaman: “Adesso dico una cosa che non ho mai detto” (VIDEO) (Di lunedì 27 settembre 2021) Nel corso della puntata di sabato 25 settembre di Verissimo è stata intervistata anche Diletta Leotta. La giornalista e conduttrice sportiva ha commentato sia la sua vita professionale sia quella privata. Specie in merito a questo secondo aspetto, la donna ha deciso di fare delle confessioni davvero apprezzate dal pubblico da casa e dalla conduttrice. L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 27 settembre 2021) Nel corsopuntata di sabato 25 settembre diè stata intervistata anche. La giornalista e conduttrice sportiva ha commentato sia la sua vita professionale sia quella privata. Specie in merito a questo secondo aspetto, la donna ha deciso di fare delle confessioni davvero apprezzate dal pubblico da casa e dalla conduttrice. L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

MediasetPlay : Diletta Leotta a #Verissimo: “Con Can Yaman è stata una storia bellissima… un sogno, una favola” ?? - MediasetPlay : Oggi a #Verissimo, dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, vi aspetta una super intervista all… - IlContiAndrea : A #Verissimo sabato Kerem Bürsin, Diletta Leotta, Piero Chiambretti, due protagonisti delle Olimpiadi e Paralimpiad… - Diregiovani : Nell'ultima puntata di #Verissimo #dilettaleotta ha rotto il silenzio sulla fine della storia d'amore tra lei e… - zazoomblog : Diletta Leotta a “Verissimo” racconta tutta la verità su Can: ecco come è andata - #Diletta #Leotta #“Verissimo” -