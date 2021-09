Venezia | Zanetti |  «Vogliamo fare punti Emozionante ritrovare il Torino»

(Di lunedì 27 settembre 2021) Paolo, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro ilPaolo, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il. Le sue dichiarazioni.– «Siamo consapevoli che sarà una gara difficile contro una squadra in salute con grande fisicità. Siamo alla ricerca diperché ultimamente abbiamo fatto delle buone prestazioni, siamo in miglioramento però iiniziano a pesare. Siamo in casa nostra e dobbiamodi tutto per portarli a casa».– «E’ una bella emozione. Sono stato tanti anni al Toro. E’ sempre bello vedere questa maglia perchè chi l’ha ...

Advertising

marinabeccuti : Venezia, Zanetti: 'Caldara ha avuto la febbre, è out' - Torinogranatait : Venezia, Zanetti: 'Caldara ha avuto la febbre, è out' - sportli26181512 : LIVE Venezia-Torino 0-0: Zanetti sceglie Svoboda e Kiyine, Juric con Ansaldi dal 1' - LeBombeDiVlad : ??? 'Abbiamo bisogno di punti' ??? Le parole del tecnico del #Venezia Paolo #Zanetti ????? #LBDV #LeBombeDiVlad… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Venezia-Torino, formazioni ufficiali: Okereke contro Sanabria: Venezia-… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Zanetti

Per i padroni di casa il tecnico, che in extremis deve rinunciare al febbricitante Caldara, fa ben 6 cambi rispetto alla gara di Milano. Ala serata è velata e ci sono 20°, terreno in ...Chiude la sesta giornata del campionato di Serie A il posticipo del lunedì tra ildie il Torino di JuricPer avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM! Ivan Juric © Getty ImagesDopo le partite disputate tra ...PRIMO TEMPO 7' Dall'altro lato ignorato un fallo ancora pi netto di Djidji che non tocca neanche il pallone. Sarebbe stato giallo, è rimessa laterale. 5' Pobega in mezzo, ...Paolo Zanetti commenta senza troppi fronzoli le intenzioni del suo Venezia a pochi minuti dall'inizio della gara contro il Torino. Il tecnico dei lagunari, infatti, vuole portare a casa punti importan ...