Venezia-Torino, Serie A: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di lunedì 27 settembre 2021) La sesta giornata di Serie A si chiude con il Monday Night targato Venezia-Torino. Le due squadre vivono momenti di forma differenti, con il Venezia che è riuscito a raggranellare solo 3 punti da inizio campionato, mentre il Torino è già a quota 7. Profondo rosso per il Venezia che ha vinto soltanto la gara con l’Empoli, perdendo due possibili scontri diretti con Udinese e Spezia. La squadra di Zanetti sta trovando parecchie difficoltà nel tenere il passo della categoria, con una formazione ancora in rodaggio. Il Torino di Juric, invece, sta raccogliendo quanto di buono aveva seminato durante le sconfitte con Atalanta e Fiorentina. Due partite, giocate alla pari con squadre sulla carta più attrezzate, che hanno portato nuove consapevolezze ai granata. Dopo le ottime ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 settembre 2021) La sesta giornata diA si chiude con il Monday Night targato. Le due squadre vivono momenti di forma differenti, con ilche è riuscito a raggranellare solo 3 punti da inizio campionato, mentre ilè già a quota 7. Profondo rosso per ilche ha vinto soltanto la gara con l’Empoli, perdendo due possibili scontri diretti con Udinese e Spezia. La squadra di Zanetti sta trovando parecchie difficoltà nel tenere il passo della categoria, con una formazione ancora in rodaggio. Ildi Juric, invece, sta raccogliendo quanto di buono aveva seminato durante le sconfitte con Atalanta e Fiorentina. Due partite, giocate alla pari con squadre sulla carta più attrezzate, che hanno portato nuove consapevolezze ai granata. Dopo le ottime ...

