Venezia-Torino | le probabili formazioni

(Di lunedì 27 settembre 2021) Ivan Juric vuole dare continuità ad un buon momento di forma. Il Toro, dopo due vittorie consecutive, ha sfiorato il tris in casa con la Lazio venendo raggiunto soltanto al 91?. Per la trasferta in laguna, il tecnico croato si affiderà a Sanabria in attacco con Linetty e Brekalo chiamati a dare supporto tra le linee. Il centrocampo sarà come al solito composto da Lukic e da Mandragora. Ansaldi agirà largo a sinistra, Singo a destra. In porta ci sarà Milinkovic-Savic, mentre in difesa pacchetto a tre con Zima, Bremer e Ricardo Rodriguez. Paolo Zanetti risponde con il proverbiale 4-3-3: Henry agirà al centro del tridente spalleggiato da Aramu e Johnsen. A centrocampo Crnigoj e Busio mezzali con Vacca da ‘play’. In difesa Mazzocchi e Schnegg terzini, Caldara-Ceccaroni copia centrale.(4-3-3): Mäenpää; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Crnigoj, ...