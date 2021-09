Venezia-Torino, le probabili formazioni del match (Di lunedì 27 settembre 2021) Il Monday Night mette di fronte Venezia e Torino, che chiuderanno la sesta giornata di Serie A. Sfida piena di assenti: su tutti Belotti Il Venezia di Paolo Zanetti ospita in casa il Torino di Ivan Juric nel Monday Night della sesta giornata di Serie A. I veneti sono terzultimi in classifica con tre punti, avendo collezionato solo una vittoria e ben quattro sconfitte. Dal canto loro i piemontesi occupano il nono posto con sette punti, con un cammino di due vittorie, un pareggio e due sconfitte. QUI Venezia Paolo Zanetti dovrebbe mandare in campo i lagunari con il 4-3-3, facendo a meno degli infortunati Fiordilino, Haps, Lezzerini, Sigurdsson, Ala-Myllymaki e Ampadu.. Fra i pali ci sarà Mäenpää e davanti a lui la linea a quattro composta da Mazzocchi , Caldara, Ceccaroni e Schnegg (favorito su ... Leggi su zon (Di lunedì 27 settembre 2021) Il Monday Night mette di fronte, che chiuderanno la sesta giornata di Serie A. Sfida piena di assenti: su tutti Belotti Ildi Paolo Zanetti ospita in casa ildi Ivan Juric nel Monday Night della sesta giornata di Serie A. I veneti sono terzultimi in classifica con tre punti, avendo collezionato solo una vittoria e ben quattro sconfitte. Dal canto loro i piemontesi occupano il nono posto con sette punti, con un cammino di due vittorie, un pareggio e due sconfitte. QUIPaolo Zanetti dovrebbe mandare in campo i lagunari con il 4-3-3, facendo a meno degli infortunati Fiordilino, Haps, Lezzerini, Sigurdsson, Ala-Myllymaki e Ampadu.. Fra i pali ci sarà Mäenpää e davanti a lui la linea a quattro composta da Mazzocchi , Caldara, Ceccaroni e Schnegg (favorito su ...

Advertising

TorinoFC_1906 : ??? | CONFERENZA Le parole del tecnico Juric alla vigilia di #VeneziaTorino ?? - Fantacalcio : Venezia-Torino: le probabili formazioni per il #Fantacalcio e dove vederla in TV - ErV0j : RT @ToroGoal: ?? MATCHDAY Il #Torino di #Juric è chiamato a confermarsi, a #Venezia trova gli arancio-nero-verdi degli ex #Aramu, #Molinaro… - CorJuve : RT @Boboj29: Tuttosport mette in prima i guai della Juve , per almeno 3 settimane Dybala e Morata non saranno del gruppo .Un occhio al camp… - Boboj29 : Tuttosport mette in prima i guai della Juve , per almeno 3 settimane Dybala e Morata non saranno del gruppo .Un occ… -