Venezia-Torino, le formazioni ufficiali

Ecco le scelte definitive dei due tecnici per il posticipo della 6a giornata di Serie A 2021-22 tra Venezia e Torino:

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Schnegg; Crnigoj, Vacca, Busio; Kiyine, Okereke, Johnsen. All. Zanetti

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Dijdij, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Lukic, Ansaldi; Linetty, Brekalo; Sanabria. All. Juric

