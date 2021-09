Venezia-Torino, le formazione ufficiali : le scelte di Zanetti e Juric! (Di lunedì 27 settembre 2021) La seste giornata di campionato si chiude con questo posticipo: Venezia-Torino. Il Torino cerca punti importanti per poter proseguire il proprio cammino. In attacco scelte obbligate per Juric: Sanabria unico centravanti, confermato, supportato dai due trequartisti Brekalo e Linetty. Il Venezia di Zanetti invece, cerca punti preziosi per poter uscire dalla zone basse della Serie A. Non c’è Caldara, a causa di un virus intestinale: nemmeno in panchina. FORMAZIONI ufficiali Venezia (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Schnegg; Crnigoj, Vacca, Busio; Kiyine, Okereke, Johnsen. All. Zanetti Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Dijdij, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Lukic, Ansaldi; Linetty, Brekalo; ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 settembre 2021) La seste giornata di campionato si chiude con questo posticipo:. Ilcerca punti importanti per poter proseguire il proprio cammino. In attaccoobbligate per Juric: Sanabria unico centravanti, confermato, supportato dai due trequartisti Brekalo e Linetty. Ildiinvece, cerca punti preziosi per poter uscire dalla zone basse della Serie A. Non c’è Caldara, a causa di un virus intestinale: nemmeno in panchina. FORMAZIONI(4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Schnegg; Crnigoj, Vacca, Busio; Kiyine, Okereke, Johnsen. All.(3-4-2-1): Milinkovic Savic; Dijdij, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Lukic, Ansaldi; Linetty, Brekalo; ...

