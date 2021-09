Venezia-Torino 1-1, Zanetti: “Punto importante, ci manca esperienza: dobbiamo svegliarci” (Di lunedì 27 settembre 2021) “Abbiamo sfidato una squadra che gioca a ritmi altissimi. In questa categoria bisogna essere cinici, dobbiamo tirare fuori il carattere e alla fine abbiamo rischiato di perdere. Ci manca esperienza, ci è andata bene ma dobbiamo svegliarci”. Così Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, dopo il pareggio per 1-1 contro il Torino. Un rigore di Aramu ha fissato il parziale sul pareggio: “Sono contento per il suo gol, speriamo possa essere di buon auspicio per il futuro. I giocatori devono trovare la consapevolezza di far parte di un campionato così prestigioso”. La prestazione è piaciuta al tecnico: “La squadra ha tenuto bene il campo, non ha dato punti di riferimento grazie ai nostri attaccanti veloci. Il Punto è importante, ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 settembre 2021) “Abbiamo sfidato una squadra che gioca a ritmi altissimi. In questa categoria bisogna essere cinici,tirare fuori il carattere e alla fine abbiamo rischiato di perdere. Ci, ci è andata bene ma”. Così Paolo, tecnico del, dopo il pareggio per 1-1 contro il. Un rigore di Aramu ha fissato il parziale sul pareggio: “Sono contento per il suo gol, speriamo possa essere di buon auspicio per il futuro. I giocatori devono trovare la consapevolezza di far parte di un campionato così prestigioso”. La prestazione è piaciuta al tecnico: “La squadra ha tenuto bene il campo, non ha dato punti di riferimento grazie ai nostri attaccanti veloci. Il, ...

