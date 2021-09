Venezia-Torino 1-1: Aramu risponde nel finale a Brekalo (Di martedì 28 settembre 2021) Termina 1-1 il posticipo della sesta giornata di Serie A tra Venezia e Torino. Primo tempo tambureggiante al Pier Luigi Penzo. Okereke è il più attivo del match: per due volte non inquadra lo specchio della porta. Poi, al 56`, Brekalo sblocca il match su assist di Singo. I padroni di casa pareggiano al 78` con il rigore di Aramu dopo il fallo commesso da Djidji (poi espulso) su Okereke. Torino a pari punti con la Juve prima del derby di sabato.Risultati (sesta giornata): Spezia-Milan 1-2, Inter-Atalanta 2-2, Genoa-Hellas Verona 3-3, Juventus-Sampdoria 3-2, Empoli-Bologna 4-2, Sassuolo-Salernitana 1-0, Udinese-Fiorentina 0-1, Lazio-Roma 3-2, Napoli-Cagliari 2-0, Venezia-Torino 1-1Classifica: Napoli 18, Milan 16, Inter 14, Fiorentina, Roma 12, Atalanta, Lazio 11, Empoli ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 28 settembre 2021) Termina 1-1 il posticipo della sesta giornata di Serie A tra. Primo tempo tambureggiante al Pier Luigi Penzo. Okereke è il più attivo del match: per due volte non inquadra lo specchio della porta. Poi, al 56`,sblocca il match su assist di Singo. I padroni di casa pareggiano al 78` con il rigore didopo il fallo commesso da Djidji (poi espulso) su Okereke.a pari punti con la Juve prima del derby di sabato.Risultati (sesta giornata): Spezia-Milan 1-2, Inter-Atalanta 2-2, Genoa-Hellas Verona 3-3, Juventus-Sampdoria 3-2, Empoli-Bologna 4-2, Sassuolo-Salernitana 1-0, Udinese-Fiorentina 0-1, Lazio-Roma 3-2, Napoli-Cagliari 2-0,1-1Classifica: Napoli 18, Milan 16, Inter 14, Fiorentina, Roma 12, Atalanta, Lazio 11, Empoli ...

Advertising

VeneziaFC_EN : We’re underway at Stadio Penzo. 01’ | Venezia 0-0 Torino #VeneziaTorino - Lodamarco1 : RT @DiMarzio: #Venezia, le parole di #Zanetti dopo il pareggio contro il #Torino - Carlacsrol : @Silviw7 @apexworldnews Sono ITALIANA è tutto vero ieri 27/9/2021 hanno cominciato al nord Torino Milano Venezia, M… - swarovski_92 : Il Torino dimostra che, dopo anni di buio totale, finalmente ha un allenatore vero e che con il giusto tempo potrà… - ShefLegacy : RT @DiMarzio: #Venezia, #Aramu racconta la sua prima rete in #SerieA contro il #Torino, la squadra in cui è cresciuto -