Venezia-Torino 1-1 | Aramu risponde a Brekalo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 settembre 2021)(ITALPRESS) – Ilfa e disfa nel posticipo della sesta giornata di Serie A. Dopo l'1-1 contro la Lazio, la squadra di Juric passa in vantaggio ma viene recuperata nel finale anche dalche alla rete dicon un rigore dell'ex. Primo tempo equilibrato al Penzo. Parte meglio la squadra di Zanetti, poi è ila prendere campo e ad andare vicino al vantaggio. La squadra di casa si affaccia pericolosamente dalle parti di Milinkovic-Savic in un paio di circostanze con Okereke (prima un diagonale al 13?, poi un colpo di testa al 17?), poi si vede annullare per fuorigioco un grande gol di Johnsen che in questo campionato è il calciatore delcon più conclusioni verso la porta. Con lui in attacco, è Okereke ...