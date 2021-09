Venezia | Aramu | «Mai pensato di segnare il primo gol in A al Torino»

(Di lunedì 27 settembre 2021) Mattia, attaccante del, ha parlato al termine del match pareggiato contro il: le sue dichiarazioni Mattia, attaccante del, ha parlato al termine del match pareggiato contro il. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. GOL DELL’EX – «Non avrei mai creduto di fare ilgol in A contro la squadra che mi ha cresciuto. Sono stato 16 anni alma davanti a questa tifoseria era impossibile non emozionarsi. Dedico il gol alla famiglia e ai nostri tifosi che finalmente sono tornati allo stadio. Abbiamo fatto una prestazione importante. Servono queste partite per fare punti. Dalle prestazioni poi arrivano i risultati». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Avrebbe potuto osare ed ottenere anche di più, ma il Venezia rimane in partita, risponde colpo su colpo e pareggia con un rigore di Aramu (cresciuto nelle giovanili granata), che non esulta alla ...