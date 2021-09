Veneto | un impianto di risalita da 100 milioni e nuove piste per le Olimpiadi | gli ambientalisti contro i piani di Zaia “Basta consumare suolo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 settembre 2021) La Regioneriapre la partita di un collegamento con impianti a fune da Cortina al Civetta. Si tratta di un investimento da 100di euro che potrebbe stravolgere gli equilibri ambientali sulle Dolomiti, anche se il governatore Lucaassicura che si tratta di interventi mirati a ridurre il numero di auto in movimento, per limitare l’inquinamento. Ma glinon gli credono e Mountain Wilderness affida a un documento critiche severe ai programmi pubblici di gestione dello sviluppo della montagna veneta, con la preoccupazione per ciò che si sta profilando con leMilano-Cortina 2026. Tutto è cominciato con un inpre-elettorale a Conegliano di Piero Garbellotto, presidente dell’Imoco Volley, candidato sindaco per Lega e Fratelli d’Italia. Erano ...