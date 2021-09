Vasco Rossi: “In questo mondo…”, drammatica confessione (Di lunedì 27 settembre 2021) La drammatica confessione di Vasco Rossi: “In questo mondo…”, il cantante e la lotta alla depressione. (screenshot video)Torna a far discutere con le sue riflessioni Vasco Rossi: il rocker di Zocca – fermo da due anni con l’attività live a causa del Coronavirus – non ha mai nascosto di avere avuto a che fare con dei momenti davvero difficili e col dramma della depressione. Un dramma che lo ha spinto a scrivere brani come il suo primo in assoluto, “Jenny è pazza”, in cui appunto ricostruisce la vita di una ragazza. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Vasco Rossi, cantante da record: due primati in pochi giorni Qualche tempo fa, tornando a parlare di questa donna, che peraltro è diventata la protagonista ... Leggi su ck12 (Di lunedì 27 settembre 2021) Ladi: “In”, il cantante e la lotta alla depressione. (screenshot video)Torna a far discutere con le sue riflessioni: il rocker di Zocca – fermo da due anni con l’attività live a causa del Coronavirus – non ha mai nascosto di avere avuto a che fare con dei momenti davvero difficili e col dramma della depressione. Un dramma che lo ha spinto a scrivere brani come il suo primo in assoluto, “Jenny è pazza”, in cui appunto ricostruisce la vita di una ragazza. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –>, cantante da record: due primati in pochi giorni Qualche tempo fa, tornando a parlare di questa donna, che peraltro è diventata la protagonista ...

Advertising

AntoBruno10 : @Christi99760781 È solo una canzone di Vasco Rossi. - _Sibeling_ : Ecco la mia idea di inferno: chiusa in una stanza senza possibilità di uscire, con Vasco Rossi in filodiffusione. #GFVIP - fammiunesempio : @lennywasarocker Vasco Rossi - rwckszain : RT @AlicePaganiBRA: ?? || Alice Pagani vai ser protagonista do novo clipe do cantor italiano Vasco Rossi. - paoloangeloRF : Vasco Rossi - Lunedì - Live Olimpico -