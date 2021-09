"Vado avanti lo stesso, con o senza divisa". La vicequestore Schilirà sfida la Lamorgese: rivolta No green pass nel cuore dello Stato (Di lunedì 27 settembre 2021) Ci risiamo. Nella Milano di Sala, quella dei "compagni" figli di papà dei centri sociali, accade che negli immobili occupati abusivamente si possa ballare e sballare senza che il sindaco intervenga, e chissenefrega poi se i residenti non riescono a chiudere occhio. Le discoteche ormai sono chiuse dai tempi del "Gioca jouer", centinaia di titolari non riapriranno più, ma nel frattempo c'è chi approfitta del lassismo della sinistra per infrangere ogni regola, non solo relativa al Covid. Sabato notte l'ennesimo episodio di inciviltà, scenario il centro sociale Leoncavallo. Andirivieni di giovani su di giri, musica a tutto volume, casino dentro e fuori. Il presidente del Municipio 2, il leghista Samuele Piscina, è partito all'attacco: «Sala continua a permettere tutto ciò. Gli antagonisti, come amano essere chiamati anche se a Milano sono amici di chi governa la città, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Ci risiamo. Nella Milano di Sala, quella dei "compagni" figli di papà dei centri sociali, accade che negli immobili occupati abusivamente si possa ballare e sballareche il sindaco intervenga, e chissenefrega poi se i residenti non riescono a chiudere occhio. Le discoteche ormai sono chiuse dai tempi del "Gioca jouer", centinaia di titolari non riapriranno più, ma nel frattempo c'è chi approfitta del lassismo della sinistra per infrangere ogni regola, non solo relativa al Covid. Sabato notte l'ennesimo episodio di inciviltà, scenario il centro sociale Leoncavallo. Andirivieni di giovani su di giri, musica a tutto volume, casino dentro e fuori. Il presidente del Municipio 2, il leghista Samuele Piscina, è partito all'attacco: «Sala continua a permettere tutto ciò. Gli antagonisti, come amano essere chiamati anche se a Milano sono amici di chi governa la città, ...

Advertising

ladyonorato : Chiedono punizioni con metodi da regime autoritario chi afferma di non voler seguire le imposizioni del regime auto… - Corriere : Schilirò, la vicequestore in piazza con i no green pass: «Avanti con o senza divisa». ... - perfectxxnowx : @nxtcxlxrs non bene ma vado avanti tranquilla, tu? - Quintarelli_A : RT @ladyonorato: Chiedono punizioni con metodi da regime autoritario chi afferma di non voler seguire le imposizioni del regime autoritario… - nmrpm_e_ : RT @nmrpm_e_: ti aspetto o vado avanti? -