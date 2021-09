Vaccino Moderna, Ema: “Al via revisione su terza dose a over 12” (Di lunedì 27 settembre 2021) Vaccino Moderna, l’Agenzia europea del farmaco Ema ha iniziato a valutare la richiesta avanzata dalla azienda americana di autorizzare la somministrazione di una terza dose del Vaccino anti Covid 19 Spikevax “almeno 6 mesi dopo la seconda, a persone di età pari o superiore a 12 anni”. Lo comunica l’Ema, spiegando che il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) effettuerà “una valutazione accelerata dei dati presentati dalla società che commercializza” il prodotto, “compresi i risultati di uno studio clinico in corso”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 27 settembre 2021), l’Agenzia europea del farmaco Ema ha iniziato a valutare la richiesta avanzata dalla azienda americana di autorizzare la somministrazione di unadelanti Covid 19 Spikevax “almeno 6 mesi dopo la seconda, a persone di età pari o superiore a 12 anni”. Lo comunica l’Ema, spiegando che il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) effettuerà “una valutazione accelerata dei dati presentati dalla società che commercializza” il prodotto, “compresi i risultati di uno studio clinico in corso”. L'articolo proviene da Italia Sera.

