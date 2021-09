Vaccino covid under 12, Andreoni: “Sì per due motivi” (Di lunedì 27 settembre 2021) Vaccino covid under 12, “il mio è un sì convinto” ha detto all’Adnkronos Salute Massimo Andreoni, primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), tornando sulle divisioni tra gli esperti per quanto riguarda la possibilità, appena arriverà il via libera delle autorità regolatorie Usa e Ue, di vaccinare gli under 12. Il suo sì “per due motivi: il virus continuerà a circolare e noi invece dobbiamo bloccarne la diffusione e, senza la fascia under 12, è difficile raggiungere l’obiettivo dell’immunità del 95% della popolazione; e poi non è completamente vero che i bambini non si infettano o non hanno conseguenza gravi, in Italia sono morti 14 bambini per ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 settembre 2021)12, “il mio è un sì convinto” ha detto all’Adnkronos Salute Massimo, primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), tornando sulle divisioni tra gli esperti per quanto riguarda la possibilità, appena arriverà il via libera delle autorità regolatorie Usa e Ue, di vaccinare gli12. Il suo sì “per due: il virus continuerà a circolare e noi invece dobbiamo bloccarne la diffusione e, senza la fascia12, è difficile raggiungere l’obiettivo dell’immunità del 95% della popolazione; e poi non è completamente vero che i bambini non si infettano o non hanno conseguenza gravi, in Italia sono morti 14 bambini per ...

Advertising

SalernoSal : Nel 2020 sono saltati 400 mila interventi a causa Covid. Per far funzionare gli ospedali serve limitare la pandemia… - fattoquotidiano : LO STUDIO SU 'SCIENCE' “Vaccini-Covid, ai guariti basta 1 quarto di dose” - SkyTG24 : Vaccino Covid, Samsung potrebbe produrre quello di Pfizer - cbucciarelli07 : RT @GIORGIOMALAVOL1: Mestre. 70 enne muore di Covid. Era vaccinato. Era stato contagiato dal figlio, anch'egli vaccinato con 2 dosi. Dunq… - ArditoAD14 : Il vaccino è l'unica arma che abbiamo per il Covid. Per favorirlo, appunto. -