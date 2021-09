Vaccino Covid, terza dose assieme all’antinfluenzale? Lazio pronto a partire (Di lunedì 27 settembre 2021) “C’è al momento una scarsa comunicazione da parte delle istituzioni in merito all’organizzazione di questa fase della campagna vaccinale“. Così il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), Filippo Anelli, commenta l’annuncio del via libera nel Lazio alla somministrazione della terza dose di richiamo anti-Covid contestualmente al Vaccino antinfluenzale. Influenza e Vaccino Un tema non da poco, dato che le somministrazioni della terza dose anti Covid ai soggetti immunodepressi sono cominciate dallo scorso 20 settembre. E adesso, con l’avvento dell’autunno, si pone la questione dell’influenza stagionale e della sua possibilità di sovrapporsi al Coronavirus. “Attendiamo indicazioni dagli organi preposti – ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 27 settembre 2021) “C’è al momento una scarsa comunicazione da parte delle istituzioni in merito all’organizzazione di questa fase della campagna vaccinale“. Così il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), Filippo Anelli, commenta l’annuncio del via libera nelalla somministrazione delladi richiamo anti-contestualmente alantinfluenzale. Influenza eUn tema non da poco, dato che le somministrazioni dellaantiai soggetti immunodepressi sono cominciate dallo scorso 20 settembre. E adesso, con l’avvento dell’autunno, si pone la questione dell’influenza stagionale e della sua possibilità di sovrapporsi al Coronavirus. “Attendiamo indicazioni dagli organi preposti – ...

SalernoSal : Nel 2020 sono saltati 400 mila interventi a causa Covid. Per far funzionare gli ospedali serve limitare la pandemia… - fattoquotidiano : LO STUDIO SU 'SCIENCE' “Vaccini-Covid, ai guariti basta 1 quarto di dose” - TgLa7 : Il presidente statunitense #JoeBiden riceverà la terza dose del vaccino contro il #Covid nel pomeriggio di oggi. Lo… - ansa_liguria : Covid: Liguria, oltre 1.007.000 immunizzati con 2 dosi vaccino - aranciaverde : RT @Cartabellotta: Il #vaccino #Covid_19 è sperimentale? NO Per chi non ritiene sufficienti le motivazioni scientifiche legga la sentenza 2… -