Vaccino Covid, Biden riceve la terza dose davanti alle telecamere: “Sicura ed efficace” – Video (Di lunedì 27 settembre 2021) Il presidente americano Joe Biden ha ricevuto la terza dose del Vaccino Pfizer davanti alle telecamere. “Non ho avuto alcun effetto collaterale nel ricevere la prima o la seconda dose”, ha affermato Biden sottolineando che anche la First Lady, Jill Biden, riceverà la terza dose. “Penso che però ora stia insegnando”, ha detto spiegando perché la First lady non fosse con lui. La terza dose, ha detto prima di ricevere il booster, è “Sicura ed efficace” ed è stata approvata dalle autorità sanitarie per fragili, over 65 e lavoratori delle categorie più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Il presidente americano Joeha ricevuto ladelPfizer. “Non ho avuto alcun effetto collaterale nelre la prima o la seconda”, ha affermatosottolineando che anche la First Lady, Jillrà la. “Penso che però ora stia insegnando”, ha detto spiegando perché la First lady non fosse con lui. La, ha detto prima dire il booster, è “ed” ed è stata approvata dautorità sanitarie per fragili, over 65 e lavoratori delle categorie più ...

