Vaccino anti Covid, terza dose alla popolazione su base dei dati e andamento dell’epidemia. CIRCOLARE Ministero della Salute (Di lunedì 27 settembre 2021) Una nuova CIRCOLARE del Ministero della Salute, firmata dal direttore della Prevenzione Gianni Rezza, indica tutte le categorie a cui verrà somministrata la terza dose di Vaccino anti Covid. La strategia di offerta vaccinale a favore di ulteriori gruppi target o della popolazione generale "verrà invece decisa sulla base dell'acquisizione di nuove evidenze scientifiche e dell'andamento epidemiologico". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 settembre 2021) Una nuovadel, firmata dal direttorePrevenzione Gianni Rezza, indica tutte le categorie a cui verrà somministrata ladi. La strategia di offerta vaccinale a favore di ulteriori gruppi target ogenerale "verrà invece decisa sulladell'acquisizione di nuove evidenze scientifiche e dell'epidemiologico". L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino anti Il presidente Biden riceve la terza dose: 'È sicuro ed efficace'. L'iniezione in diretta tv Il presidente americano Joe Biden si è sottoposto alla terza dose del vaccino anti Covid di Pfizer. Lo ha fatto in diretta televisiva, con le immagini che hanno fatto il giro del mondo: 'Anche se non sembra, io ho superato da tempo i 65 anni per questo faccio il ...

Ema avvia la valutazione per la terza dose di Moderna dai 12 anni ROMA - L'Agenzia europea per i medicinali ha iniziato a valutare una domanda per l'uso di una dose di richiamo di Spikevax , il vaccino anti Covid - 19 di Moderna, da somministrare almeno 6 mesi dopo la seconda dose a persone di età pari o superiore a 12 anni. Lo rende noto la stessa Ema. Le dosi di richiamo vengono ...

Vaccino anti-covid per la fascia 5-11 anni, Pregliasco: "In questa fase ci vuole"

Covid: Spagna, oggi la terza dose per la prima vaccinata Oggi è stata somministrata la terza dose del vaccino anti-Covid alla prima vaccinata in Spagna: si tratta di Araceli Hidalgo, una donna ultranovantenne ospite di una casa di riposo di Guadalajara (cit ...

Pillola anti Covid di Pfizer per prevenire il contagio: avviati test di efficacia sull’uomo La casa farmaceutica americana Pfizer sta sperimentando sull’uomo una pillola anti Covid chiamata “PF-07321332” per valutarne la ...

