Vaccino anti Covid, terza dose alla popolazione su base dei dati e andamento dell’epidemia. CIRCOLARE Ministero della Salute [PDF] (Di lunedì 27 settembre 2021) Una nuova CIRCOLARE del Ministero della Salute, firmata dal direttore della Prevenzione Gianni Rezza, indica tutte le categorie a cui verrà somministrata la terza dose di Vaccino anti Covid. Recependo il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico, il dicastero ha emesso il provvedimento che permetterà al commissario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo e alle Regioni di organizzare le somministrazioni. L'articolo Vaccino anti Covid, terza dose alla popolazione su base dei dati e andamento ... Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 settembre 2021) Una nuovadel, firmata dal direttorePrevenzione Gianni Rezza, indica tutte le categorie a cui verrà somministrata ladi. Recependo il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico, il dicastero ha emesso il provvedimento che permetterà al commissario per l'emergenza, Francesco Paolo Figliuolo e alle Regioni di organizzare le somministrazioni. L'articolosudei...

