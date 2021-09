USA pianificano progetti in America Latina

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 27 settembre 2021) Gli USAnuoviin. Una delegazione da Washington è in viaggio per discutere di possibiliinfrastrutturali. I funzionari statunitensi si recheranno in Colombia, in Ecuador e a Panama. L’iniziativa è volta a contrastare la Belt and Road della Cina. Perché gli ? Diversi funzionari statunitensi