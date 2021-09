Usa, Pelosi: Camera voterà giovedì maxi - piano infrastrutture Biden (Di lunedì 27 settembre 2021) La Camera dei rappresentanti Usa voterà giovedì sul disegno di legge bipartisan da mille miliardi di dollari per modernizzare le infrastrutture statunitensi. A dichiararlo è stata la portavoce della ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 settembre 2021) Ladei rappresentanti Usasul disegno di legge bipartisan da mille miliardi di dollari per modernizzare lestatunitensi. A dichiararlo è stata la portavoce della ...

Advertising

viviana_mazza : Vademecum tedesco Xi argina le criptovalute Piano Biden nelle mani di Pelosi Una Germania che piace agli Usa Il fr… - luigiluccarini : Negli #USA I giovani investitori hanno una nuova strategia: guardare le informazioni finanziarie dei membri in cari… - kudablog : USA: la democratica Nancy Pelosi, in difesa degli haitiani bloccati al confine con il Messico - UFFICIOCOMMERC5 : @Corriere del furto dem in usa non ne avete parlato!!!ma della Russia ne parlate èh??pelosi untuosi - BeholderITA : RT @Machiavelli_it: Mark Milley: un generale che cospirava contro il Presidente Trump? -