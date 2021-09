Uomini e Donne spoiler, Maria caccia Joele: scoperto il losco piano del tronista (Di lunedì 27 settembre 2021) Ieri, domenica 26 settembre, è stata effettuata una registrazione di Uomini e Donne. Le talpine presenti in studio hanno rivelato che la puntata è stata più movimentata del previsto. Nel corso delle riprese, infatti, Maria De Filippi ha cacciato via dallo studio il tronista Joele: il ragazzo stava prendendo in giro la redazione. Il losco piano di Joele a Uomini e Donne In queste ore sono emerse le anticipazioni di quanto accaduto nella registrazione del 26 settembre di Uomini e Donne. In tale occasione si è parlato, come sempre, sia di trono classico sia over. Ad ogni modo, proprio in merito al primo, sono accaduti dei colpi di scena. Maria De ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 27 settembre 2021) Ieri, domenica 26 settembre, è stata effettuata una registrazione di. Le talpine presenti in studio hanno rivelato che la puntata è stata più movimentata del previsto. Nel corso delle riprese, infatti,De Filippi hato via dallo studio il: il ragazzo stava prendendo in giro la redazione. IldiIn queste ore sono emerse le anticipazioni di quanto accaduto nella registrazione del 26 settembre di. In tale occasione si è parlato, come sempre, sia di trono classico sia over. Ad ogni modo, proprio in merito al primo, sono accaduti dei colpi di scena.De ...

