Uomini e Donne | Maria allontana il tronista Joele Milan | il motivo

E' durata poco l'esperienza di Joele Milan sul trono di Uomini e Donne. Nel corso della registrazione di domenica 26 settembre, come rivela il sito Ilvicolodellenews, il 26enne è stato allontanato da Maria De filippi, che lo ha invitato a lasciare il programma. Un colpo di scena clamoroso, anche perché il percorso dei tronisti è iniziato da poco. Ma perché Joele Milan è stato cacciato da Uomini e Donne? Il motivo va ricercato in un invito. Quello che il tronista ha fatto alla corteggiatrice Ilaria. Il giovane le avrebbe infatti detto di seguire il profilo del suo migliore amico, attraverso l quale si sarebbero potuto sentire di nascosto. Il tutto mentre stavano ...

