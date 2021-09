Uomini e Donne anticipazioni, primo bacio appassionato per Andrea Nicole (Di lunedì 27 settembre 2021) Andrea Nicole Conte, la tronista trans di Uomini e Donne, ha dato il suo primo bacio a quello che sembra il suo corteggiatore preferito, Ciprian, a termine di un’esterna molto emozionante tra i due. In studio c’è stato un applauso generale ma Gianni Sperti ha manifestato molte perplessità riguardo alla sincerità del ragazzo, che non lo convince sino in fondo come invece all’inizio. Uomini e Donne 26-9-2021: la De Filippi caccia un tronista Stando alle anticipazioni tv relative alle ultime registrazioni del dating-show, è emerso un piano segreto del tronista, che gli ਠcostato l'addio al trono Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 27 settembre 2021)Conte, la tronista trans di, ha dato il suoa quello che sembra il suo corteggiatore preferito, Ciprian, a termine di un’esterna molto emozionante tra i due. In studio c’è stato un applauso generale ma Gianni Sperti ha manifestato molte perplessità riguardo alla sincerità del ragazzo, che non lo convince sino in fondo come invece all’inizio.26-9-2021: la De Filippi caccia un tronista Stando alletv relative alle ultime registrazioni del dating-show, è emerso un piano segreto del tronista, che gli ਠcostato l'addio al tronoe ...

Advertising

Pontifex_it : A tutti gli uomini e le donne del mondo va il mio appello a camminare insieme verso un noi sempre più grande, a ric… - ilpost : In Islanda sono state elette in parlamento più donne che uomini - trash_italiano : Maria De Filippi caccia un tronista da Uomini e Donne! - Sabry19465566 : RT @robimanga_sck: Questo parole dovrebbero creare dipendenza, perché rappresentano l'essenza delle rivendicazioni per la parità di diritti… - AnnaSck_ : RT @robimanga_sck: Questo parole dovrebbero creare dipendenza, perché rappresentano l'essenza delle rivendicazioni per la parità di diritti… -