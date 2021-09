Uomini e Donne anticipazioni 27 settembre: Stefano Pastore fa infuriare di nuovo Gianni Sperti (Di lunedì 27 settembre 2021) In ogni puntata di Uomini e Donne, i protagonisti del trono over e del trono classico regalano emozioni e spunti di discussione al pubblico di Canale5. Anche gli opinionisti spesso diventano protagonisti, facendo nascere degli accesi dibattiti. A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni del 27 settembre, riportate dal Vicolo delle News, Gianni Sperti sarà protagonista di un nuovo scontro. Dopo le liti delle ultime puntate con Armando Incarnato e Biagio Di Maro, adesso, l’opinionista avrà da che ridire con Stefano Pastore. Tra Gianni Sperti e il Cavaliere già era nata una lite in passato. Uomini e Donne ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 27 settembre 2021) In ogni puntata di, i protagonisti del trono over e del trono classico regalano emozioni e spunti di discussione al pubblico di Canale5. Anche gli opinionisti spesso diventano protagonisti, facendo nascere degli accesi dibattiti. A, secondo ledel 27, riportate dal Vicolo delle News,sarà protagonista di unscontro. Dopo le liti delle ultime puntate con Armando Incarnato e Biagio Di Maro, adesso, l’opinionista avrà da che ridire con. Trae il Cavaliere già era nata una lite in passato....

