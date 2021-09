Una Vita, anticipazioni spagnole: Anabel e lo scandalo in Messico (Di lunedì 27 settembre 2021) Il personaggio di Anabel Bacigalupe, come rivelano le anticipazioni spagnole di Una Vita, non smetterà di catalizzare l'attenzione del pubblico. La figlia di Marcos è arrivata di recente ad Acacias e già si è fatta conoscere per il suo carattere ribelle e poco rispettoso delle regole; la giovane ha fatto amicizia con Camino con cui ha subito instaurato un rapporto confidenziale e sincero. Tuttavia, attraverso i dialoghi di Anabel e Marcos, gli spettatori hanno avuto modo di intuire che la ragazza, in Messico, ha lasciato il segno e nasconde un segreto inconfessabile. Con il passare del tempo, si verrà finalmente a sapere quale sia il mistero che aleggia intorno ad Anabel: la giovane aveva intrecciato una tresca con un uomo molto più grande di lei, Aurelio Quesada, ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 27 settembre 2021) Il personaggio diBacigalupe, come rivelano ledi Una, non smetterà di catalizzare l'attenzione del pubblico. La figlia di Marcos è arrivata di recente ad Acacias e già si è fatta conoscere per il suo carattere ribelle e poco rispettoso delle regole; la giovane ha fatto amicizia con Camino con cui ha subito instaurato un rapporto confidenziale e sincero. Tuttavia, attraverso i dialoghi die Marcos, gli spettatori hanno avuto modo di intuire che la ragazza, in, ha lasciato il segno e nasconde un segreto inconfessabile. Con il passare del tempo, si verrà finalmente a sapere quale sia il mistero che aleggia intorno ad: la giovane aveva intrecciato una tresca con un uomo molto più grande di lei, Aurelio Quesada, ...

