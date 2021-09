Una vita anticipazioni | il segreto di Ildefonso viene rivelato | Camino è in pericolo?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 27 settembre 2021) Felipe non ha proprio digerito quello che è successo nel corso del processo e ha affrontato in malo modo Velasco: non finirà in questo modo, si andrà avanti perchè Marcia è stata uccisa e il suo assassino deve pagare. Ma Genoveva, almeno per il momento, torna a casa giudicata non colpevole per quello che è accaduto. Cosa succederà quindi nelle prossime puntate di Una? Lo scopriamo con leche ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 28 settembre 2021. Su Canale 5 come sempre alle 14,10 vedremo la prima parte dell’episodio 1254 di Acacias 38. E leci portano a casa di. Il giovane ha provato ad avere un nuovo approccio con sua moglie ma la ragazza non l’ha presa benissimo e si è sentita quasi costretta…Tra i due le cose non vanno affatto ...