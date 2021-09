Una Vita anticipazioni 28 settembre 2021, Felipe vuole giustizia (Di lunedì 27 settembre 2021) Nella puntata di Una Vita di martedì 28 settembre 2021 vedrete Felipe davvero adirato dopo l’assurda sentenza di assoluzione nei confronti di Genoveva. la donna infatti è tornata in libertà ma l’ Alvarez Hermoso di ricorrere in appello e chiede i tuoi amici di sempre Liberto e Ramon il loro sostegno. Sul sito Mediaset Play potete trovare le videoclip dei momenti salienti riguardo le ultime puntate della telenovela spagnola. LEGGI – Manuel Bortuzzo rivelazione sull’ex fidanzata Trame di una Vita del 28 settembre 2021, Servante e il concorso delle pensioni Alla pensione Servante cerca di farsi benvolere dal giurato del concorso delle pensioni, ma purtroppo sbaglia ancora una volta persona. Tutti i domestici suoi amici si organizzano e si presentano alla pensione ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 27 settembre 2021) Nella puntata di Unadi martedì 28vedretedavvero adirato dopo l’assurda sentenza di assoluzione nei confronti di Genoveva. la donna infatti è tornata in libertà ma l’ Alvarez Hermoso di ricorrere in appello e chiede i tuoi amici di sempre Liberto e Ramon il loro sostegno. Sul sito Mediaset Play potete trovare le videoclip dei momenti salienti riguardo le ultime puntate della telenovela spagnola. LEGGI – Manuel Bortuzzo rivelazione sull’ex fidanzata Trame di unadel 28, Servante e il concorso delle pensioni Alla pensione Servante cerca di farsi benvolere dal giurato del concorso delle pensioni, ma purtroppo sbaglia ancora una volta persona. Tutti i domestici suoi amici si organizzano e si presentano alla pensione ...

