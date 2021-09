Una vita, anticipazioni 27 settembre: Felipe sconvolto (Di lunedì 27 settembre 2021) L'esito del processo contro Genoveva per la morte di Marcia, non piacerà per nulla a Felipe. L'uomo, come rivelano le anticipazioni Una vita inerenti la puntata in onda oggi 27 settembre, resterà sconvolto per l'assoluzione della donna e dopo essersi scontrato con Velasco, deciderà di ricorrere in appello per dimostrare la sua colpevolezza. Nel frattempo, Jacques ed Armando, riveleranno che nella spilla c'erano informazioni importanti per la pace mondiale. Infine, Servante proverà ad ingraziarsi il giurato del concorso, ma sbaglierà persona. Una vita, trama 27 settembre: Felipe sconvolto per l'assoluzione di Genoveva Il processo contro Genoveva per la morte di Marcia si è concluso e la donna è stata assolta grazie ai sotterfugi ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 27 settembre 2021) L'esito del processo contro Genoveva per la morte di Marcia, non piacerà per nulla a. L'uomo, come rivelano leUnainerenti la puntata in onda oggi 27, resteràper l'assoluzione della donna e dopo essersi scontrato con Velasco, deciderà di ricorrere in appello per dimostrare la sua colpevolezza. Nel frattempo, Jacques ed Armando, riveleranno che nella spilla c'erano informazioni importanti per la pace mondiale. Infine, Servante proverà ad ingraziarsi il giurato del concorso, ma sbaglierà persona. Una, trama 27per l'assoluzione di Genoveva Il processo contro Genoveva per la morte di Marcia si è concluso e la donna è stata assolta grazie ai sotterfugi ...

