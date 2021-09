Una madre ha trovato droga in camera del figlio e lo ha fatto arrestare (Di lunedì 27 settembre 2021) AGI - Ha trovato droga nella camera del figlio ed ha chiamato i Carabinieri che hanno arrestato il giovane. È successo a Corigliano Calabro, nel Cosentino, dove un 21enne del posto è finito in manette per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I militari, allertati dalla donna, sono intervenuti in un'abitazione nella frazione Schiavonea. La mamma aveva trovato nella camera del figlio una busta contenente verosimilmente sostanza stupefacente. I carabinieri, giunti sul posto, hanno atteso il rientro del 21enne, che una volta rincasato, è stato fermato. Durante la perquisizione della camera, dietro la spalliera del letto del ragazzo, è stata trovata una grande busta di plastica con dentro la droga, di cui il giovane ha ... Leggi su agi (Di lunedì 27 settembre 2021) AGI - Hanelladeled ha chiamato i Carabinieri che hanno arrestato il giovane. È successo a Corigliano Calabro, nel Cosentino, dove un 21enne del posto è finito in manette per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I militari, allertati dalla donna, sono intervenuti in un'abitazione nella frazione Schiavonea. La mamma avevanelladeluna busta contenente verosimilmente sostanza stupefacente. I carabinieri, giunti sul posto, hanno atteso il rientro del 21enne, che una volta rincasato, è stato fermato. Durante la perquisizione della, dietro la spalliera del letto del ragazzo, è stata trovata una grande busta di plastica con dentro la, di cui il giovane ha ...

