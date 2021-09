UN POSTO AL SOLE, le anticipazioni ufficiali di martedì 28 settembre 2021 (Di lunedì 27 settembre 2021) Trame ufficiali dell’episodio numero 5.782 di UPAS, in onda su Rai 3 martedì 28 settembre 2021 alle ore 20:45 In dubbio se Manlio abbia mentito o meno, Niko deciderà di indagare sulla nuova pista fornita dall’uomo circa il possibile aggressore di Susanna. Franco farà scoperta interessante. Devastata dalla distanza apparentemente incolmabile fra lei e il marito, Serena cercherà il conforto di una persona fidata alla quale chiedere aiuto. Vi ricordiamo che nella pagina dedicata potete trovare tutte le altre anticipazioni e curiosità relative ad Un POSTO al SOLE. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 settembre 2021) Tramedell’episodio numero 5.782 di UPAS, in onda su Rai 328alle ore 20:45 In dubbio se Manlio abbia mentito o meno, Niko deciderà di indagare sulla nuova pista fornita dall’uomo circa il possibile aggressore di Susanna. Franco farà scoperta interessante. Devastata dalla distanza apparentemente incolmabile fra lei e il marito, Serena cercherà il conforto di una persona fidata alla quale chiedere aiuto. Vi ricordiamo che nella pagina dedicata potete trovare tutte le altree curiosità relative ad Unal. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

