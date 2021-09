Un Posto al Sole anticipazioni fino al 1° ottobre: un filmato potrebbe scagionare Renato (Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo la pausa del weekend ricominciano le puntate di Un Posto al Sole. La celebre soap italiana, tra le più longeve del piccolo schermo nostrano, continua ad appassionare i telespettatori grazie alle vicende ambientate a Palazzo Palladini. Renato Poggi è ancora sospettato dell’aggressione ai danni di Susanna, ex del figlio Niko. Tuttavia, il giovane (insieme … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo la pausa del weekend ricominciano le puntate di Unal. La celebre soap italiana, tra le più longeve del piccolo schermo nostrano, continua ad appassionare i telespettatori grazie alle vicende ambientate a Palazzo Palladini.Poggi è ancora sospettato dell’aggressione ai danni di Susanna, ex del figlio Niko. Tuttavia, il giovane (insieme … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

taniacips : @scrivocos3 Bellissimo nome, c'è anche un bimbo che si chiama così in 'un posto al sole' - elleapostro8 : RT @pojetti: La vicequestora contro il green pass è malata si presenzialismo, scrive romanzi, si capisce che vorrebbe un altro posto al sol… - RaiperilSociale : RT @UPAS_Rai: Rivivi le storie della #24esima serie di #unpostoalsole con le repliche in onda al mattino su Rai Premium e online su #RaiPl… - HotelCityMiMa : RT @pojetti: La vicequestora contro il green pass è malata si presenzialismo, scrive romanzi, si capisce che vorrebbe un altro posto al sol… - UPAS_Rai : Rivivi le storie della #24esima serie di #unpostoalsole con le repliche in onda al mattino su Rai Premium e online… -