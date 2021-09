Un posto al sole, anticipazioni delle puntate della soap da lunedì 27 settembre a venerdì 1 ottobre (Di lunedì 27 settembre 2021) Un posto al sole torna a fare compagnia agli affezionati spettatori nell’ormai storico preserale di Rai3. Le nuove puntate della soap per questa settimana andranno in onda a partire da lunedì 27 settembre 2021, con l’appuntamento al via come al solito ogni giorno a partire dalle ore 20:45 sul terzo canale della televisione pubblica, e continueranno ad accompagnare gli affezionati telespettatori fino al successivo venerdì primo ottobre. Cosa succederà nelle puntate di questa settimana che continua a girare intorno alle condizioni di Susanna ed al mistero della sua aggressione. Un posto al sole: le anticipazioni ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 27 settembre 2021) Unaltorna a fare compagnia agli affezionati spettatori nell’ormai storico preserale di Rai3. Le nuoveper questa settimana andranno in onda a partire da272021, con l’appuntamento al via come al solito ogni giorno a partire dalle ore 20:45 sul terzo canaletelevisione pubblica, e continueranno ad accompagnare gli affezionati telespettatori fino al successivoprimo. Cosa succederà nelledi questa settimana che continua a girare intorno alle condizioni di Susanna ed al misterosua aggressione. Unal: le...

