Un Posto al Sole Anticipazioni 28 settembre 2021: Niko indaga sulla pista di Manlio. La verità è vicina! Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 28 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Niko comincia a indagare sulla pista indicata da Manlio mentre Franco trova nuovi indizi.

