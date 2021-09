Ultima puntata di Buoni o Cattivi. Cosa accade quando i fan diventano violenti? (Di lunedì 27 settembre 2021) Il 28 settembre, su Italia 1, andrà in onda l’ultimo appuntamento con Buoni o Cattivi. La puntata, intitolata FANatici e condotta da Veronica Gentili, si concentrerà sul modo in cui i fan, a poco a poco, arrivano a idealizzare e a venerare il loro personaggio preferito. Non importa che si tratti di un attore, di un cantante, di uno sportivo o di un influencer perché il meccanismo è sempre lo stesso. Le persone perdono la cognizione della realtà e iniziano a vivere la propria vita sulla base del loro idolo. Tutto ruota intorno a lui e anche le azioni compiute sono guidate dall’amore spropositato che provano. Potrebbe interessarti: Tante risate con Honolulu. Ecco quando andrà in onda il programma comico di Italia 1 Il lato oscuro della tifoseria Buoni o Cattivi darà ampio spazio ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 27 settembre 2021) Il 28 settembre, su Italia 1, andrà in onda l’ultimo appuntamento con. La, intitolata FANatici e condotta da Veronica Gentili, si concentrerà sul modo in cui i fan, a poco a poco, arrivano a idealizzare e a venerare il loro personaggio preferito. Non importa che si tratti di un attore, di un cantante, di uno sportivo o di un influencer perché il meccanismo è sempre lo stesso. Le persone perdono la cognizione della realtà e iniziano a vivere la propria vita sulla base del loro idolo. Tutto ruota intorno a lui e anche le azioni compiute sono guidate dall’amore spropositato che provano. Potrebbe interessarti: Tante risate con Honolulu. Eccoandrà in onda il programma comico di Italia 1 Il lato oscuro della tifoseriadarà ampio spazio ...

Advertising

LauraBini11 : Ho letto che anche 2a e ultima puntata di #DaGrande ha avuto ascolti non alti, e non riesco a capire cosa non abbia… - esserequi : ok è arrivato il momento di vedere l’ultima puntata, mi aspetto grandi pianti #LuciferSeason6 - ferraragino_2 : @jo19N26 Dalla regia mi dicono che devo rivedere l’ultima puntata ?? @Marekjack171 - trilly153 : RT @fratellicrozza: Un buon lunedì e bacioni a tutti da #CrozzaSalvini ?? #FratelliDiCrozza torna venerdì alle 21:25 sul @nove. Rivedi l'ul… - FrankTaricone : RT @fratellicrozza: Un buon lunedì e bacioni a tutti da #CrozzaSalvini ?? #FratelliDiCrozza torna venerdì alle 21:25 sul @nove. Rivedi l'ul… -