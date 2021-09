UK | Bailey BoE segnala limiti politica monetaria | non produce camionisti

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – “Crediamo che sarà necessario un modesto inasprimento dellaper il raggiungimento dell’obiettivo di inflazione in modo sostenibile nel medio termine. Gli indizi recenti sembrano aver rafforzato questa posizione, ma permangono sostanziali incertezze e stiamo monitorando la situazione da vicino”. Lo ha affermato Andrew, governatore della Bank of England (BoE), in un discorso alla Society of Professional Economists. Dall’ultima riunione del Monetary Policy Comittee della BoE è emerso che due membri credono che bisognerebbe porre fine all’acquisto di obbligazioni in anticipo,ndo un outlook più hawkish per la banca centrale britannica. Nel suo discorso,ha però messo in guardia suidella...