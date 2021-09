Uffizi nuovi e più grandi? Bisognerà aspettare almeno 5 anni in più del previsto E alla fine si spenderanno 70 milioni di euro anziché 30

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 settembre 2021) È la “Salerno-Reggio Calabria” dei beni culturali. Il cantiere per la realizzazione dei, grazie al quale il più visitato museo d’Italia avrebbe più che raddoppiato la superficie grazie a una completa ridefinizione dell’utilizzo degli spazi dell’edificio vasariano costruito all’inizio della seconda metà del Cinquecento. Se ne parlava dagliSessanta (del Novecento), ma solo al cambio del millennio l’idea ha iniziato a trovare realizzazione. Adesso, a 15dall’apertura del cantiere, mancano ancora cinqueal completamento del progetto che ormai pare infinito, talmente tante volte si è fermato e ripartito, per cause di diversa natura. Questi sessanta mesi che separerebbero dallo smontaggio delle due gru che da decenni sono una presenza costante nello skyline di Firenze, ...