Ufficiale | Walter Sabatini lascia il Bologna

(Di lunedì 27 settembre 2021) «Free 2 Be Holdings Inc., la società controllante diFc 1909 e CF Montreal, comunica che il contratto di consulenza condi comune accordo non sarà rinnovato». Con questa nota, il club felsineo ha annunciato che non proseguirà il rapporto di lavoro tra il, il Montreal e. Il L'articolo

Bologna,l'addio diSabatini dopo diversi stagioni come dirigente del club emiliano E' ufficialmente conclusa l'avventura tra il Bologna eSabatini. Ecco il comunicato diramato dal club ...Sabatini e il Bologna si lasciano.il divorzio, come si legge in una nota pubblicata sul sito del club e che fa capo a Free 2 Be Holdings Inc., la società controllante del Bologna e ...Bologna, 27 set. - "Free 2 Be Holdings Inc., la società controllante di Bologna Fc 1909 e CF Montreal, comunica che il contratto di consulenza con Walter Sabati ...Walter Sabatini e il Bologna si lasciano. Ufficiale il divorzio, come si legge in una nota pubblicata sul sito del club e che fa capo a Free 2 Be Holdings Inc., la società controllante del Bologna e d ...