Ufficiale: Pro Sesto, Simone Banchieri. è il nuovo allenatore (Di lunedì 27 settembre 2021) La Pro Sesto ha scelto il nome del nuovo tecnico. Ecco il comunicato del club: “La società Pro Sesto 1913 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra al sig. Simone Banchieri. Nato a Torino il 1° settembre 1974, Banchieri nelle ultime due stagioni ha ricoperto il ruolo di allenatore del Novara in Lega Pro: nella stagione 2020/2021 ha ottenuto l’undicesimo posto in classifica, mentre nel campionato 2019/2020 ha condotto i piemontesi sino alla semifinale playoff, diventando così il miglior tecnico dell’ultimo quinquennio sulla panchina degli azzurri. In carriera mister Banchieri ha allenato anche San Mauro, Novese, Derthona e Caratese nei Dilettanti, oltre ad aver ottenuto risultati di grande prestigio nei settore giovanili di Novara ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 27 settembre 2021) La Proha scelto il nome deltecnico. Ecco il comunicato del club: “La società Pro1913 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra al sig.. Nato a Torino il 1° settembre 1974,nelle ultime due stagioni ha ricoperto il ruolo didel Novara in Lega Pro: nella stagione 2020/2021 ha ottenuto l’undicesimo posto in classifica, mentre nel campionato 2019/2020 ha condotto i piemontesi sino alla semifinale playoff, diventando così il miglior tecnico dell’ultimo quinquennio sulla panchina degli azzurri. In carriera misterha allenato anche San Mauro, Novese, Derthona e Caratese nei Dilettanti, oltre ad aver ottenuto risultati di grande prestigio nei settore giovanili di Novara ...

