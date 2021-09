Udinese-Fiorentina | le pagelle | Vlahovic da 6 | Pereyra merita 5 | 5

Advertising

SuperSportBlitz : #SerieA - HT: Empoli 2-1 Bologna Sassuolo 0-0 Salernitana Udinese 0-1 Fiorentina #SSFootball - emiliogili : @NonSoloJuve Gli scontri diretti non sono stati un problema nemmeno l'anno scorso. I punti pesanti li perdemmo con… - panzaantonio61 : RT @messveneto: Udinese-Fiorentina 0-1: Vlahovic decide la partita con un calcio di rigore - tahsan_mohsin : #SerieA Napoli-2 Cagliari-0 Juventus-3 Sampdoria-2 Empoli-4 Bologna-2 Lazio-3 Roma-2 Udinese-0 Fiorentina-1 - Luisito_Bandera : #Futbol? Resultados Finales: #SerieA???? Udinese 0-1 Fiorentina Lazio 3-2 Roma Nápoli 2-0 Cagliari Sassuolo 1-0 Sale… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Fiorentina

In questa giornata di Serie A le gobbentruppen hanno rosicchiato due punti all'Inter e alla Roma, attenzione! DIRETTA/(risultato finale 0 - 1): friulani, assalti vani Un attimo di ...Deulofeu prova a guidare la risposta dell', ma Dragowski in più di un'occasione e la testa di Milenkovic in pieno recupero negano il pareggio ai padroni di casa. Laagguanta ...La Fiorentina espugna Udine con il minimo scarto, con un rigore di Vlahovic e grazie a una gara di grande sacrificio. Torna così a ridosso ...La società friulana ha regalato una maglia all’ex calciatore, che ha ringraziato postando una storia su Instagram Il regalo all’ex Milan. Marek Jankulovski, ex terzino del Milan, era presente alla Dac ...