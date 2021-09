Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 27 settembre 2021) E’tra gli operatori delle agenzie di viaggio e dei tour operator per la scadenza ormai al termine della cassa integrazione. Aci sono 40 milasegnala la. “Le 28 settimane di cig si avviano verso la scadenza (al massimo entro ottobre) e le aziende chiedono che per settori che non ancora sono ripartiti come le agenzie di viaggio la cig possa essere allungata”, afferma Ivana, presidente, interpellata dall’Adnkronos in occasione della Giornata Internazionale deldella Unwto, l’Organizzazione mondiale deldelle Nazioni Unite. “Il governo sta valutando una proroga di 6/8 settimane – spiega – ma si arriva sempre all’ultimo momento e questo genera enorme ...